Страшный пожар в Нижегородской области попал на видео

На помощь спешит пожарный поезд

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Нижегородской области. По уточненным данным, огонь распространился на площади в 5 тысяч квадратных метров, сообщают в МЧС.

Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне "Кудьминская" поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района около шести часов вечера 10 сентября. Как стало известно, загорелось складское помещение, предназначенное для хранения масла. На помощь сотрудникам МЧС отправлен пожарный поезд, передает РИА Новости.

По последним данным, во время пожара пострадали два человека. Один из них отправлен в ожоговый центр, вопрос о госпитализации второго пока решается.