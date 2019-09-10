Свинская работа: российских поросят отправили на борьбу с наркомафией

Экспериментальный отряд создан в МВД

Служебных свиней планируют использовать для поиска наркотиков. Эксперимент уже начали в МВД России, опыт коллег собираются перенять и в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

На данный момент около 80% всего поголовья служебных собак уголовно-исполнительной системы в России - немецкие овчарки. Специалисты отмечают, что эта порода наиболее приспособлена к работе в суровых условиях северных широт.

Однако для поиска наркотиков, по словам начальника отдела кинологической службы ФСИН Дмитрия Макарова, больше подойдут свиньи. В ведомстве пока ждут, каковы будут результаты эксперимента, который поставили в МВД. В успехе он почти уверен – ведь свиньи, как и слоны, обладают исключительным обонянием.

"И те и другие поддаются дрессировке. Во Франции свинок, в частности, используют для поиска редких грибов — трюфелей, которые произрастают в земле на глубине до 1 метра. В США поросят применяют для поиска наркотиков", - приводит слова Макарова радио Sputnik.