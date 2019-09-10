"Ястреб с моржовыми усами": почему Трамп уволил советника Болтона

Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Капперман

В администрации США произошли громкие перестановки. Дональд Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Джона Болтона. О важном решении глава Белого дома объявил по традиции в соцсети. А в качестве причины такого шага назвал несогласие с большинством предложений своего - теперь уже бывшего - советника. Сильного удивления отставка не вызвала. Скорее, наоборот, многие недоумевали, как, вообще, этот тандем продержался так долго. Ведь Трампу не нравилась ни гипертрофированная воинственность Болтона, ни его усы.

Американский президент Дональд Трамп, судя по всему, так и не смог смириться с присутствием в его команде человека с большими неухоженными усами. Нелюбовь американского президента к растительности на лице общеизвестна. Еще в прошлом году, когда Джон Болтон стал советником президента по безопасности, сообщалось, что именно из-за наличия усов тот не стал госсекретарем. Да и на роль советника тянул еле-еле.

"Я проинформировал вчера вечером Джона Болтона, что его услуги больше не требуются в Белом доме. Я был категорически не согласен со многими его предложениями, как и многие другие в администрации, и по этой причине я сказал Джону, чтобы он подал в отставку, что он и сделал сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу", - написал в твитере Трамп.

Джон уже бывшему шефу Дональду ответил также через твитер спустя буквально несколько минут. Оба политика либо проснулись одновременно, либо расписание дня у них одинаковое.

"Я предложил подать в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал мне, что мы обсудим это завтра", - заявил Болтон.

Совершенно не понятно: то ли сам Болтон ушёл, то ли его уволили. Как нет единого мнения сейчас, так, судя по всему, не было его и во время совместной работы. Джон Болтон стал советником президента по национальной безопасности в апреле прошлого года, сменив на посту Герберта Макмастера, который, в свою очередь, позволял себе прямые нападки на Трампа.

"Одной из главных ошибок, которые допустил Трамп - это назначение Болтона, который уже долгое время выступает за войну с Северной Кореей и даже за нападение на Иран. Он был одним из ключевых людей, повлиявших на решение вторгнуться в Ирак", - заявил Джимми Картер, 39-й президент США (1977-1981 гг.).

Джон Болтон, ультраконсерватор, ястреб, ярый сторонник военного вмешательства США в любые вопросы, которые хоть как-то могут затронуть интересы страны. Придерживался крайне жесткой позиции по отношению к России именно как к одному из главных соперников на внешнеполитической арене.

"По-моему нет каких-либо сомнений по поводу того, что Россия пыталась вмешаться в выборы. Накладывать санкции нужно быстро, чтобы их объект не успел принять меры для смягчения эффекта", - говорил Болтон.

Другие американские политологи тогда делились мнением, что именно из-за этой ярой антироссийской позиции господин Болтон и нужен был Дональду Трампу, которого постоянно упрекали чуть ли не в дружбе с российским лидером. И что президентом Трамп стал именно благодаря вмешательству Кремля. То есть назначением Болтона на одну из ключевых должностей в администрации президента Трамп попытался снять с себя подозрения. Немного успокоить критиков. Может быть, тогда получилось, но ничего хорошего из этого в итоге не вышло. Как не смог Трамп заставить Болтона сбрить усы, так и не смог победить милитаризм своего подчиненного.

"Господин Трамп уже давно жаловался в приватных разговорах на то, что господин Болтон был готов втянуть Соединённые Штаты в войну. Напряжённость между ними ещё более возросла в последние месяцы после того, как президент отказался от планируемых атак на Иран из-за сбитого американского дрона и его сближения с Северной Кореей", - сообщает New York Times.

На публике оба политика не позволяли себе откровенно колких замечаний в адрес друг друга. Но буря явно зрела. О ней, правда, тоже прямо никто не говорил, но зато когда она сегодня разразилась - американские политологи начали уверять - этим и должно было всё закончиться.

Анализируя совместную работу двух политиков, за океаном сейчас склонны говорить о том, что Джон Болтон не позволил Дональду Трампу принять несколько важных, но не выгодных для США решений. Например, как сообщают американские СМИ, Трамп хотел пойти на сделку с запрещенным в России афганским движением "Талибан", чтобы выполнить свои предвыборные обещания и вывести американские войска из этой страны. Болтон буквально на прошлой неделе президента от этого отговорил. Другие совместную работу длиной в семнадцать месяцев ставят в заслугу Трампу. Вроде бы и перед критиками оправдался за дружбу с Россией и не позволил втянуть США сразу в несколько войн, как того хотел обладатель моржовых усов. Сейчас президент наверное хочет отдохнуть от чрезмерного давления со стороны советника по нацбезопасности. Новую кандидатуру на этот пост он обещал назвать не раньше, чем через неделю.

Дмитрий Гусев. Оксана Фомичева. "ТВ Центр".