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Москва и Любляна подписали программу сотрудничества на три года​

22:33
  • вторник
  • 10 сентября 2019

В частности, столицы будут сотрудничать по программе "Московское долголетие"

Развитие двусторонних отношений, торгово-экономических связей и реализация совместных проектов в сфере культуры стали главными темами переговоров Дмитрия Медведева и его словенского коллеги Марьяна Шареца. Диалог состоялся во вторник в российской столице.

Глава российского правительства назвал Любляну близким партнером Москвы в Европейском союзе и подчеркнул, между двумя странами есть перспективы для расширения сотрудничества, передает "ТВ Центр". По итогам переговоров стороны подписали целый ряд соглашений. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин и его коллега Зоран Янкович утвердили программу сотрудничества между правительством российской столицы и мэрией Любляны. Столицы будут обмениваться опытом по внедрению IT-технологий в образовательные процессы, развитию городской инфраструктуры и реализации крупных социальных проектов. Например, начнется сотрудничество по программе "Московское долголетие".

После церемонии подписания Медведев и Шарец дали пресс-конференцию, где зашла речь об отношениях Москвы и Брюсселя. "Если говорить об отношениях между Россией и Европейским союзом, то они сейчас на нуле. Мы можем и без них прожить, мы в двустороннем порядке развиваем отношения, в том числе с нашими друзьями из Словении и большого количества других европейских стран. Но это ненормально. Посмотрим, готово ли будет новое руководство Европейской комиссии какие-то меры принять для их нормализации", - заявил Медведев.

Также Дмитрий Медведев и Марьян Шарец приняли участие в церемонии открытия памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы двух мировых войн. Мемориал, символизирующий историческую общность народов двух стран, установлен в Парке Победы на Поклонной горе. Летом 2016 года похожий монумент в память о погибших русских и советских воинах был открыт в центре Любляны.

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