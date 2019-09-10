Помпео предупредил об угрозе из-за "шпиона в Кремле"

Госсекретарь США полагает, что телеканал CNN исказил информацию

"Фактологически неверными" назвал сообщения телеканала CNN об американском агенте в Кремле бывший директор ЦРУ, а ныне госсекретарь США Майкл Помпео. Американский политик подчеркнул, что такая искаженная информация создает угрозу для людей.

"Как бывший директор ЦРУ я нечасто говорю о таких вещах - лишь в тех случаях, когда нечто, на мой взгляд, создает угрозу людям или когда публикации столь безобразны, что создают невероятный риск Соединенным Штатам Америки", - заявил Помпео журналистам в Белом доме.

Госсекретарь США подчеркнул, что публикации на эту тему фактологически неправильны, передает ТАСС. По словам Помпео, больше на эту тему он ничего не скажет.

Речь шла о материале телеканала CNN. Он выдал сенсационную новость о том, что спецслужбы США в 2017 году якобы вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. Решение об эвакуации ценного агента, по данным телеканала, было принято из-за небрежности, с которой Дональд Трамп относился к секретной информации.