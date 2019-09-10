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Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея

22:14
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Компания Apple представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также обновленные Apple Watch пятого поколения и iPad 7. Во вторник в США прошла ежегодная презентация компании. Как выглядят новые устройства — в фотогалерее ТВЦ.RU

Главная новинка прошедшей презентации – новые телефоны iPhone 11 и трехкамерные 11 Pro и 11 Pro Max. В продажу техника поступит уже 20 сентября. Цены новых айфонов стартуют от 59990 рублей.

 

Во вторник также показали новые смарт-часы Apple Watch Series 5. Их главная особенность - постоянно включенный дисплей. В технику встроили функцию отслеживания сна, компас и экстренные вызовы.

 

На презентации показали новый планшет iPad седьмого поколения. Устройство получило 10,2-дюймовый экран.

 

Компания Apple также поделилась подробностями запуска стримингового сервиса Apple TV+. Сервис заработает в России с 1 ноября. Подписка обойдется в 199 рублей.

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