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Грязными ногами в Раду: Савченко со скандалом вернулась в парламент

21:51
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Снимок экс-депутата собрал массу критических комментариев

Надежда Савченко снова оказалась в центре внимания украинских соцсетей. Бывший депутат явилась в Верховную раду и пристроилась отдохнуть в кулуарах парламента. Там ее и застал фотограф Ян Доброносов.
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Снимок фоторепортер опубликовал на своей странице в Facebook. Он застал экс-депутата за изучением экрана гаджета. Савченко разулась и закинула ноги на стол. Рядом с босыми и не очень чистыми ступнями – наполовину пустой стакан и пачка сигарет.

"Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель", — подписал фотографию Доброносов.

Подписчики фотохудожника не могли не заметить немытых ног опального украинского политика. Большинство пользователей взялись стыдить Надежду за несоблюдение правил гигиены. Некоторые пытались заступиться за экс-депутата: "Ну мало ли, босиком ходила) Вымоет))", - написал один из них (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). А кое-кто вспомнил припев известной песни в исполнении Григория Лепса – о рюмке водки на столе.

На недавних парламентских выборах Надежда Савченко пыталась переизбраться по округу №51, который находится рядом с зоной боевых действий в Донбассе. Кандидат получила всего 8 голосов. После поражения на выборах Савченко пожаловалась, что не может найти работу – ей даже пришлось зарегистрироваться на бирже труда.

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