ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Билану разрешили жениться после скандального концерта в Самаре

22:14
  • вторник
  • 10 сентября 2019

Артисту дали дружеский совет

Дима Билан может в скором времени жениться. По контракту артисту не запрещено вступать в брак или иметь детей. Продюсер певца Яна Рудковская подчеркнула, что не вправе вмешиваться в личную жизнь своего подопечного.
В скандал с пьяной выходкой Билана вмешалась Пугачева

Рудковская прокомментировала новость о расставании Димы Билана с режиссером Ксенией Дорошкевич. Как сообщалось, певец вернулся к своей бывшей возлюбленной Инне Андреевой.

"Конечно, я знаю обеих девушек Димы – и Инну, и Ксюшу. Каждая из них по-своему интересна. Но общаться, дружить, рожать детей, создавать семью не мне, а ему. Именно поэтому решать только Диме – я в такие дела вмешиваться не могу", - заявила Рудковская.

Рудковская заявила, что не может запретить кому-либо из артистов вступить в законный брак. Правда, важно, чтобы потом никто из них не пожалел об этом, приводит слова продюсера Teleprogramma.pro.

Прокомментировала Рудковская и "пьяное" выступление Билана в Самаре. Продюсер подтвердила, что планируется новое выступление Димы в этом городе - по ее мнению, оно должно стать лучшим в его жизни. Рудковская также напомнила подопечному, что он большой артист, не имеющий права на ошибку.

Читайте также:
Новости по теме
Дима Билан
Дима Билан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.