Билану разрешили жениться после скандального концерта в Самаре

Артисту дали дружеский совет

Дима Билан может в скором времени жениться. По контракту артисту не запрещено вступать в брак или иметь детей. Продюсер певца Яна Рудковская подчеркнула, что не вправе вмешиваться в личную жизнь своего подопечного.

Рудковская прокомментировала новость о расставании Димы Билана с режиссером Ксенией Дорошкевич. Как сообщалось, певец вернулся к своей бывшей возлюбленной Инне Андреевой.

"Конечно, я знаю обеих девушек Димы – и Инну, и Ксюшу. Каждая из них по-своему интересна. Но общаться, дружить, рожать детей, создавать семью не мне, а ему. Именно поэтому решать только Диме – я в такие дела вмешиваться не могу", - заявила Рудковская.

Рудковская заявила, что не может запретить кому-либо из артистов вступить в законный брак. Правда, важно, чтобы потом никто из них не пожалел об этом, приводит слова продюсера Teleprogramma.pro.

Прокомментировала Рудковская и "пьяное" выступление Билана в Самаре. Продюсер подтвердила, что планируется новое выступление Димы в этом городе - по ее мнению, оно должно стать лучшим в его жизни. Рудковская также напомнила подопечному, что он большой артист, не имеющий права на ошибку.