За большие деньги: Семенович продала свидание миллионеру

Будущего партнера певица никогда не видела

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович отправится на свидание с человеком, которого никогда не видела. Некий миллионер который купил встречу с известной певицей за большие деньги.

По словам Семенович, она отправится на свидание 19 сентября. В то же время, артистка подчеркивает, что не собирается присваивать средства, которые состоятельный джентльмен уплатил за встречу. Анна пояснила, что эта "акция" - часть национального проекта "Экология", направленного на защиту амурских тигров. Человек, который отдал на благотворительность наиболее крупную сумму денег, и выиграл свидание с экс-солисткой "Блестящих".

Ответила Семенович и на вопрос, возможно ли такое развитие событий, при котором у нее завяжутся отношения с миллионером. Анна не исключает такого варианта. Но с условиями: мужчина должен быть холост и обладать хорошим чувством юмора. А главное - любить амурских тигров, подчеркнула певица в эфире "Вечернего шоу" на "Русском радио".