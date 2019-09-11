ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нетаньяху эвакуировали из-за воздушной тревоги (видео)

08:48
  • среда
  • 11 сентября 2019

Инцидент произошел, когда премьер-министр выступал с речью

ВВС Израиля нанесли этой ночью серию ударов по сектору Газа. Операция, как заявлено, стала ответом на обстрелы городов Ашдод и Ашкелон, передает "ТВ Центр".

Ракеты перехватила система "Железный купол". Сирена сработала во время предвыборной речи Биньямина Нетаньяху. Его пришлось спешно эвакуировать. А буквально перед этим премьер в своем телеобращении успел сделать ряд заявлений о намерении Израиля аннексировать территории к северу от Мертвого моря и часть иорданской долины. Там находятся еврейские поселения, появившиеся после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Но ООН считает эти территории оккупированными, и настаивает на их возвращении Палестине.

Однако собственный план есть у президента США Дональда Трампа. Он анонсировал так называемую "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта. Как следует из утечек, речь идет о создании государства "Новая Палестина", куда войдут территории западного берега реки Иордан и сектора Газа. А вот земли, занятые еврейскими поселениями, - нет. Этот документ и упомянул Нетаньяху.

"Этот план не за горами. С большой вероятностью он будет представлен сразу после выборов. И это ставит перед нами серьезный вызов, и дает нам историческую возможность одновременно распространить израильское законодательство на еврейские населенные пункты в Иудее и Самарии и другие участки, которые связаны с нашей историей, культурой и нашим будущим", - заявил Нетаньяху.

Планы Израиля уже осудила Лига арабских государств. В заявлении говорится, что подобные действия подрывают международное право. С критикой Нетаньяху выступила и ООН.

Главное сегодня
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.