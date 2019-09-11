Нетаньяху эвакуировали из-за воздушной тревоги (видео)

Инцидент произошел, когда премьер-министр выступал с речью

ВВС Израиля нанесли этой ночью серию ударов по сектору Газа. Операция, как заявлено, стала ответом на обстрелы городов Ашдод и Ашкелон, передает "ТВ Центр".

Ракеты перехватила система "Железный купол". Сирена сработала во время предвыборной речи Биньямина Нетаньяху. Его пришлось спешно эвакуировать. А буквально перед этим премьер в своем телеобращении успел сделать ряд заявлений о намерении Израиля аннексировать территории к северу от Мертвого моря и часть иорданской долины. Там находятся еврейские поселения, появившиеся после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Но ООН считает эти территории оккупированными, и настаивает на их возвращении Палестине.

Однако собственный план есть у президента США Дональда Трампа. Он анонсировал так называемую "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта. Как следует из утечек, речь идет о создании государства "Новая Палестина", куда войдут территории западного берега реки Иордан и сектора Газа. А вот земли, занятые еврейскими поселениями, - нет. Этот документ и упомянул Нетаньяху.

"Этот план не за горами. С большой вероятностью он будет представлен сразу после выборов. И это ставит перед нами серьезный вызов, и дает нам историческую возможность одновременно распространить израильское законодательство на еврейские населенные пункты в Иудее и Самарии и другие участки, которые связаны с нашей историей, культурой и нашим будущим", - заявил Нетаньяху.

Планы Израиля уже осудила Лига арабских государств. В заявлении говорится, что подобные действия подрывают международное право. С критикой Нетаньяху выступила и ООН.