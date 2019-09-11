ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

КНДР похвасталась снимками испытаний сверхбольшой реактивной системы залпового огня

09:08
  • среда
  • 11 сентября 2019

На кадрах присутствует и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Северная Корея опубликовала снимки испытаний, как утверждается, сверхбольшой реактивной системы залпового огня, передает "ТВ Центр".

На кадрах лидер КНДР Ким Чен Ын. Он лично руководил тестами, в ходе которых систему окончательно проверили с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения.

Других подробностей не сообщается. Фотографии появились спустя сутки после того как соседи Южная Корея и Япония зафиксировали два пуска снарядов с территории Северной Кореи. Ракеты преодолели 330 километров и упали в Японском море.

Главное сегодня
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Запуск ракеты КНДР
Запуск ракеты КНДР
Запуск ракеты КНДР
Запуск ракеты КНДР
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Запуск ракеты КНДР
Запуск ракеты КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.