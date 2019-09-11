КНДР похвасталась снимками испытаний сверхбольшой реактивной системы залпового огня

На кадрах присутствует и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Северная Корея опубликовала снимки испытаний, как утверждается, сверхбольшой реактивной системы залпового огня, передает "ТВ Центр".

На кадрах лидер КНДР Ким Чен Ын. Он лично руководил тестами, в ходе которых систему окончательно проверили с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения.

Других подробностей не сообщается. Фотографии появились спустя сутки после того как соседи Южная Корея и Япония зафиксировали два пуска снарядов с территории Северной Кореи. Ракеты преодолели 330 километров и упали в Японском море.