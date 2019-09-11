Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку

Серьезную угрозу представляют вышедшие из берегов притоки Амура

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре за сутки снова поднялся, и к утру 11 сентября достиг 830 сантиметров. Это на 2 метра выше опасной отметки, передает "ТВ Центр".

Четыре района города остаются затоплены. Пожарно-спасательные бригады откачивают воду с улиц и из подвалов жилых домов. Более 60 жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

Серьезную угрозу сейчас представляют вышедшие из берегов притоки Амура. В одном месте оказались подмыты опоры газопровода, который ведет к ТЭЦ. Накануне укрепить их не удалось из-за сильного течения, сегодня работы будут продолжены.

В микрорайоне Парковый военным удалось ликвидировать прорыв дамбы. Они уложили 7 тысяч мешков с песком на водозащитное сооружение, таким образом перекрыв места переливов воды. Сейчас оперативно создается запас мешков с грунтом, чтобы в случае необходимости, укрепить дамбы и в других местах.