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Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку

09:27
  • среда
  • 11 сентября 2019

Серьезную угрозу представляют вышедшие из берегов притоки Амура

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре за сутки снова поднялся, и к утру 11 сентября достиг 830 сантиметров. Это на 2 метра выше опасной отметки, передает "ТВ Центр".

Четыре района города остаются затоплены. Пожарно-спасательные бригады откачивают воду с улиц и из подвалов жилых домов. Более 60 жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

Серьезную угрозу сейчас представляют вышедшие из берегов притоки Амура. В одном месте оказались подмыты опоры газопровода, который ведет к ТЭЦ. Накануне укрепить их не удалось из-за сильного течения, сегодня работы будут продолжены.

В микрорайоне Парковый военным удалось ликвидировать прорыв дамбы. Они уложили 7 тысяч мешков с песком на водозащитное сооружение, таким образом перекрыв места переливов воды. Сейчас оперативно создается запас мешков с грунтом, чтобы в случае необходимости, укрепить дамбы и в других местах.

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