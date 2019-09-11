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"Очень тяжелый сезон": 88 россиян умерли в Турции за лето

08:33
  • среда
  • 11 сентября 2019

Число несчастных случаев растет

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что 88 россиян скончались в Турции за текущий туристический сезон. Зафиксировано 40 фактов медицинской эвакуации. Рост числа несчастных случаев Ерхов объяснил увеличивающимся туристическим потоком из России.
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"Нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. <…> Переломить негативную тенденцию непросто, но, надеемся, что совместными усилиями в четкой координации с местными властями, ответственными представителями туристической индустрии нам удастся справиться с ситуацией", - заявил Алексей Ерхов РИА Новости

По словам дипломата, на курортах умирают в основном пожилые туристы, у которых в условиях жары и высокой влажности обостряются сердечно-сосудистые заболевания. В последнее время участились случаи смертельных ДТП с автобусами и пешеходами, отметил Ерхов. Многие туристы не соблюдают правила дорожного движения и пользуются транспортом сомнительных компаний. 

К тому же отдыхающие гибнут из-за несоблюдения элементарных норм безопасности в состоянии алкогольного опьянения. "Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких", - предупредил посол. 

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