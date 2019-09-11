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Киев взял паузу в расторжении договоров с Москвой

08:44
  • среда
  • 11 сентября 2019

Последний был денонсирован при Порошенко

Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией, Киев уже несколько месяцев не отправляет Москве уведомления о денонсации договоров.

Последним разорванным документом стал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года), то есть еще при президенте Петре Порошенко, пишет газета "Коммерсант".

С чем это связано до конца неизвестно, однако источник МИД России утверждает, что украинской власти сейчас не до этого – в аппарате происходят кадровые перестановки. Возобновление денонсации договоров либо отказ от этой практики покажет, в какую сторону изменятся отношения двух стран, отмечает агентство URA.RU.

На настоящий момент между Россией и Украиной в силе остаются около 400 соглашений, 

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