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Первые российские вертолетоносцы построят в Крыму

08:59
  • среда
  • 11 сентября 2019

Новые суда смогут вместить более десятка вертолетов

Российские инженеры начнут сборку первых отечественных вертолетоносцев на судостроительном заводе "Залив" в Крыму.
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Закладка начнется уже следующей весной. Водоизмещение универсальных десантных кораблей составит до 15 тысяч тонн, такие суда появятся в России впервые. Корабли смогут перевозить более 10 вертолетов и будут оснащены большой доковой камерой для десантных катеров.

Контракт на постройку подпишут в ближайшие месяцы. Головной корабль планируют сдать флоту до конца 2027 года, то есть до завершения текущей госпрограммы вооружения, пишет ТАСС.

В июне 2011 года Россия планировала купить у Франции два вертолетоносца типа "Мистраль", однако затем Париж отказался от сделки из-за ситуации на Украине. Как сообщил тогда вице-премьер России Дмитрий Рогозин, Москва получила от Парижа крупную компенсацию за срыв соглашения. Франция подписала контракт на продажу кораблей с Египтом.

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