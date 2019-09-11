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Россиянин воскрес после 25 минут клинической смерти

09:00
  • среда
  • 11 сентября 2019

Ему помогло чудо техники

Врачи Сахалинской областной больницы спасли пациента, у которого 25 минут не работало сердце. 
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Заведующий отделением Андрей Науменко рассказал, что у 56-летнего мужчины внезапно остановилась сердце. Врачи пытались реанимировать его в течение 25 минут, используя автоматический кардиомассажер, который надавливает на грудь пациента с определенной силой. По словам Науменко, мужчину спасло именно это чудо техники. Сейчас больной находится в отделении кардиологии. 

Как сообщает агентство "Сахалин и Курилы", за последние 10 дней новый аппарат, позволяющий проводить непрерывный массаж сердца, спас троих человек. Кардиомассажер работает до 45 минут без подзарядки, его можно использовать в автомобиле или вертолете. 

Отмечается, что в нынешнем году региональные больницы получили 225 единиц новейшей техники. На переоснащение медучреждений потратили 2,7 миллиарда рублей. 

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