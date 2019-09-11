Россияне стали реже разводиться ради экономии

Кредит надежнее штампа в паспорте

Росстат зафиксировал снижение числа разводов в России.

За первую половину 2019 года количество разводов сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год: 621 развод на 1000 заключенных браков против 705 разводов на 1000 браков, пишет газета "Известия".

Причиной укрепления семей стала нестабильная экономическая ситуация в стране, поскольку вести совместное хозяйство выгоднее, чем порознь.

"Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях — это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят", - заявил эксперт.

Рекордсменам по количеству разводов стали Ленинградская и Сахалинская области. Крепче всего семьи в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Тыве.

Тем не менее, количество разводов в России по сравнению с остальным миром продолжает оставаться на высоком уровне – наша страна занимает одну из первых строчек рейтинга.