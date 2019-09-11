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Россияне стали реже разводиться ради экономии

09:37
  • среда
  • 11 сентября 2019

Кредит надежнее штампа в паспорте

Росстат зафиксировал снижение числа разводов в России.
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За первую половину 2019 года количество разводов сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год: 621 развод на 1000 заключенных браков против 705 разводов на 1000 браков, пишет газета "Известия".

Причиной укрепления семей стала нестабильная экономическая ситуация в стране, поскольку вести совместное хозяйство выгоднее, чем порознь.

"Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях — это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят", - заявил эксперт.

Рекордсменам по количеству разводов стали Ленинградская и Сахалинская области. Крепче всего семьи в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Тыве.

Тем не менее, количество разводов в России по сравнению с остальным миром продолжает оставаться на высоком уровне – наша страна занимает одну из первых строчек рейтинга.

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