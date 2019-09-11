Раскрыта правда о болезни Заворотнюк

Проблемы у актрисы начались сразу после родов

В окружении 48-летней Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса не появляется на публике из-за депрессии, которая навалилась на нее после родов. Ситуацию якобы обострили комплексы по поводу лишнего веса и ссора с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.

Знакомый Чернышева сообщил, что у Заворотнюк нет рака мозга. "Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает", - объяснил он "Комсомольской правде".

Масла в огонь подлили также недоброжелатели, которые рассказали фигуристу, что какое-то время назад актриса флиртовала с неким состоятельных чеченцем. "И он, видимо, обиделся. Возможно, это какие-то недоброжелатели попытались намеренно вызвать ревность Петра. Из-за этого между супругами произошел разлад. Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак, как пишут", - заявил знакомый Чернышева.

По данным издания, мама Заворотнюк испугалась, когда увидела новости о раке. Она немедленно позвонила дочери в Италию, где та отдыхала вместе с семьей. Анастасия заверила маму, что не скрывает от нее болезнь и что такого диагноза у нее нет.

"Дайте ей спокойно насладиться материнством! Долгожданный ребенок - это такое счастье!" - заявила директор актрисы Марина Потапова.

Концертный директор артистки Стас Христов сказал, что недавно у Заворотнюк была простуда. "Это просто журналисты раздули "сенсацию", - цитирует его газета. По словам Христова, на октябрь у заслуженной артистки России запланировано участие в закрытых корпоративах. В ближайшее время она даст большое интервью одному из телеканалов. "На три-четыре программы накопилось материала. Вопросы материнства и так далее", - отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что у Заворотнюк нашли смертельное заболевание. По слухам, проблемы со здоровьем у звезды сериала "Моя прекрасная няня" начались после того, как она сделала ЭКО. В октябре 2018 года у Анастасии родилась дочь Мила.

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