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"Все в их ногах": Черчесов высказался о судьбе Кокорина и Мамаева

10:03
  • среда
  • 11 сентября 2019

Спортсмены имеют судимость за драки в Москве

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о возвращении хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина в национальную команду.
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В первую очередь футболисты должны убедить своей игрой, что они достойны российской сборной. Многое также зависит от того, как их примут болельщики, пишет Sports.ru.

"Все в их ногах, пусть убеждают игрой, для меня ничего не меняется <…> они должны доказать не только мне, но и общественности. Они на стадионе, мы сборная. Если стадион реагирует неправильно, тут надо сто раз подумать", - заявил Черчесов.

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл их товарищ Александр Протасовицкий избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.

6 сентября стало известно, что Мамаев и Кокорин выдут по УДО.

Видео: Суд подтвердил досрочное освобождение Кокорина и Мамаева

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