Трамп не любит, когда с ним спорят: что сгубило карьеру Болтона

Политики не сошлись во взглядах

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего одного из ярких советников – Джона Болтона, что стало для всех полной неожиданностью.

Как оказалось, Болтон всегда выступал за силовой сценарий в Северной Корее, Иране и Венесуэле, однако это не всегда находило отклик у Трампа, рассказал в эфире программы "События. 25-й час" журналист Михаил Таратута.

"Трамп поднимает ставки предельно высоко, чтобы оппонента или контрагента запугать. А после их снизить и договориться. Это его бизнес-тактика. Но у Болтона совершенно другой стиль и другое мышление", - отметил эксперт.

Не нравилась Трампу и прямолинейность Болтона. Президент не любит спорить и хочет, чтобы с ним во всем соглашались. "Он автократ по своей натуре. Его это, конечно, безумно раздражало. Не любит он, когда с ним спорят", - добавил Таратута.