ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп не любит, когда с ним спорят: что сгубило карьеру Болтона

10:34
  • среда
  • 11 сентября 2019

Политики не сошлись во взглядах

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего одного из ярких советников – Джона Болтона, что стало для всех полной неожиданностью.

Как оказалось, Болтон всегда выступал за силовой сценарий в Северной Корее, Иране и Венесуэле, однако это не всегда находило отклик у Трампа, рассказал в эфире программы "События. 25-й час" журналист Михаил Таратута.

"Трамп поднимает ставки предельно высоко, чтобы оппонента или контрагента запугать. А после их снизить и договориться. Это его бизнес-тактика. Но у Болтона совершенно другой стиль и другое мышление", - отметил эксперт.

Не нравилась Трампу и прямолинейность Болтона. Президент не любит спорить и хочет, чтобы с ним во всем соглашались. "Он автократ по своей натуре. Его это, конечно, безумно раздражало. Не любит он, когда с ним спорят", - добавил Таратута.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Новости по теме
Джон Болтон
Джон Болтон
Михаил Таратута, журналист
Михаил Таратута, журналист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.