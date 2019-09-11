Розенбаум перенес операцию по удалению раковой опухоли

Его прооперировали в Москве
67-летнего музыканта Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. Герцена.
"У Александра Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно", - сообщил источник агентству "Москва".
2 сентября сообщалось, что у госпитализированного певца произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Он провел несколько часов на хирургическом столе. Продюсер артиста Белла Купсина заявила, что операция была плановой и что Розенбаум скоро вернется к работе.
21 сентября у музыканта состоится концерт в Петербурге.
В прошлом году Александр Розенбаум спас пассажирку авиарейса Москва-Симферополь. Женщине стало плохо, а врачей в эконом-классе не оказалось.