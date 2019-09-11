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Розенбаум перенес операцию по удалению раковой опухоли

10:08
  • среда
  • 11 сентября 2019

Его прооперировали в Москве

67-летнего музыканта Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. Герцена. 
Оперировали несколько часов: Розенбаум находится в реанимации

"У Александра Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно", - сообщил источник агентству "Москва".

2 сентября сообщалось, что у госпитализированного певца произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Он провел несколько часов на хирургическом столе. Продюсер артиста Белла Купсина заявила, что операция была плановой и что Розенбаум скоро вернется к работе. 

21 сентября у музыканта состоится концерт в Петербурге. 

В прошлом году Александр Розенбаум спас пассажирку авиарейса Москва-Симферополь. Женщине стало плохо, а врачей в эконом-классе не оказалось.

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