Розенбаум перенес операцию по удалению раковой опухоли

Его прооперировали в Москве

67-летнего музыканта Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. Герцена.

"У Александра Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно", - сообщил источник агентству "Москва".

2 сентября сообщалось, что у госпитализированного певца произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Он провел несколько часов на хирургическом столе. Продюсер артиста Белла Купсина заявила, что операция была плановой и что Розенбаум скоро вернется к работе.

21 сентября у музыканта состоится концерт в Петербурге.

В прошлом году Александр Розенбаум спас пассажирку авиарейса Москва-Симферополь. Женщине стало плохо, а врачей в эконом-классе не оказалось.