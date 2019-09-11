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Путин сообщил, сколько иностранцев посетили Россию за последние пять лет

11:43
  • среда
  • 11 сентября 2019

Президент пообещал поддержку туротрасли

В Санкт-Петербурге стартовала сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Это главное событие индустрии, за право проведения которого борются страны во всём мире, передает "ТВ Центр".

Мероприятие впервые проходит в России. В северную столицу прибыли более тысячи 200 делегатов из 150 государств. Они обсудят настоящее и будущее туристической сферы. С приветственным словом к членам Генассамблеи обратился президент России Владимир Путин.

"Наша страна всегда широко и радушно принимает гостей, по праву принадлежит к самым красивым и гостеприимным туристическим столицам мира. Здесь исторически переплелись многие культуры и эпохи, жанры и направления искусства.

Россия обладает огромным туристическим потенциалом. Хорошо известны природная красота наших регионов, их культурное многообразие. Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма. Это и налоговые поступления, и новые рабочие места, развитие образования и предпринимательства, решение экологических, инфраструктурных вопросов.

Нашу страну только за последние пять лет посетили более 125 миллионов иностранных туристов. Это результат нашей последовательной работы по развитию туриндустрии", - сообщил Путин.

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