Захватнические планы Нетаньяху подставили Израиль под удар

Израильский премьер намерен аннексировать Иорданскую долину

Резкий виток обострения на Ближнем Востоке вызвало заявление премьер-министра Израиля о намерении аннексировать часть Западного берега реки Иордан. Эти земли считаются палестинскими. В ООН уже подчеркнули, что юридически не признают изменения статуса данных территорий. С резким осуждением выступили Лига Арабских государств и Саудовская Аравия. При этом Израиль и Палестина уже обменялись серией ударов.

Предвыборную встречу Беньямина Нетаньяху с избирателями в городе Ашдод прервал вой сирен. Сработала система оповещения о ракетной атаке, предположительно, со стороны Палестины. В зале крики и паника. Премьер-министра срочно увели в безопасное место телохранители.

Позже армия обороны Израиля сообщит, что ее ПВО сбили несколько ракет. Возможно совпадение, но атака произошла в тот момент, когда Нетаньяху заявил о намерении присоединить к Израилю часть западного берега Иордана. Речь, в первую очередь, о поселениях, созданных после Шестидневной войны в конце 60-х годов. Сегодня там находятся 120 городков, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля. И хотя Палестина, арабские страны и даже ООН считают эти территории оккупированными, Нетаньяху в случае победы на выборах в Кнессет обещает их аннексировать.

"Это историческая возможность распространить суверенитет на наши поселения в Иудее и Самарии и на эту важную область вообще, ради нашей же безопасности, нашего наследия и нашего будущего", - заявил Нетаньяху.

Реакция Палестины была вполне предсказуемой. Лидер автономии Махмуд Аббас предупредил - этот шаг будет означать провал всех мирных инициатив и соглашений с Израилем. С осуждением планов Нетаньяху выступила и Лига арабских государств, которая собралась на экстренное заседание.

"Мы рассматриваем это заявление как новую израильскую агрессию, направленную на нарушение международного права, Устава Организации Объединенных Наций и соответствующих резолюций международного сообщества", - заявил генсек Лиги Ахмед Абуль-Гейт.

Новый виток политического обострения только усилили и новые удары Израиля по Палестине, которые произошли этой ночью. Если обещания Нетаньяху — не предвыборный пиар, а сейчас премьер-министр хотя и не сильно, но проигрывает конкурентам, то реализация планов по расширению суверенитета Израиля может начаться уже в конце сентября. Если, конечно, партия Нетаньяху "Ликуд" победит на этих выборах и получит возможность сформировать правительство. Нетаньяху не сомневается, что его поддержат США. Как это уже случилось в марте этого года, когда президент Трамп признал израильскими захваченные у Сирии Голанские высоты.

Тимур Абдуллаев, Илья Титов. "ТВ Центр".