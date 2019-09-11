Глава офиса Зеленского показал, как развлекается с наручниками в Сен-Тропе

Богдан опубликовал фотографии с отдыха

Новая украинская власть идёт по знакомому команде Зеленского сценарию. Всё происходящее напоминает миниатюры любимого юмористического шоу. Глава офиса президента публикует в соцсетях фотографии в наручниках, с пистолетом, приставленным к голове. Сам Владимир Зеленский отшучивается во время своих рабочих встреч с жителями Украины. А в стране вновь межконфессиональные конфликты: митинги прихожан и священнослужителей.

В руках у отчаявшихся прихожан плакаты с призывами остановить гонения на каноническую украинскую православную церковь. Жители города Ровно жалуются, что постоянный страх за судьбу прихода вынуждает чувствовать себя изгнанниками на своей же земле. Последняя надежда на президента Зеленского, он в городе с официальным визитом. Жители со слезами на глазах умоляют защитить от нападений со стороны раскольников. В ответ - традиционные слова. Проблему обязательно решит, вот только вникнет в детали.

"Я вас очень прошу: пожалуйста, не надо плакать! Давайте мы все сейчас успокоимся! Вы нам напишите проблемы, и мы разберемся!" - обратился Зеленский к людям.

Пока письма от народа, по всей видимости, находятся на рассмотрении. Да и в стане раскольников нет согласия. Они ругаются между собой уже на протяжении нескольких месяцев. Один из главных идеологов образования новой церкви Филарет с критикой обрушился на своих бывших соратников. Томос, за который так отчаянно боролась предыдущая киевская власть, стал, по сути, камнем преткновения. Перессорились все. В частности, 11 сентября киевский окружной суд рассмотрит иск Филарета к Минкульту. В преддверии заседания сторонники бывшего главного раскольника проводят митинги в его поддержку.

Старая власть кашу заварила, новая пока не в состоянии расплести этот клубок. Приоритеты сейчас явно другие. Владимир Зеленский, хоть и громко заявлял во время своих предвыборных дебатов, что его ничто не связывает с олигархом Игорем Коломойским, активно продолжает проводить с ним рабочие встречи.

"Наверное, как раз Зеленский спрашивает, а тот ему разъясняет: что ему надо сделать. Миссия у него такая. И, знаете, не хочется никаких интриг плести или каких-то там надстраивать надбудовы. Но по факту все указывает на то, что нас немножечко вокруг пальца пытаются обвести", - считает политолог Александра Ремшедилова.

Пока же общественность пытается понять, о чем разговаривают Зеленский и Коломойский, и о чем они в итоге договариваются, в украинском интернет-сообществе новый герой. Глава офиса президента Андрей Богдан опубликовал фотографии с отдыха во французском Сен-Тропе. На снимке он представлен в необычном виде: руки скованны наручниками, а к голове приставлен пистолет. Никакого криминала, да и подпись к фото все объясняет. Политическая реальность - в рамках любимого формата президента. Все происходящее вновь напоминает юмористическое шоу.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".