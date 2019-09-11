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На Крымском мосту начали устанавливать систему контроля поездов

11:47
  • среда
  • 11 сентября 2019

Отслеживать трафик будут в реальном времени

На железнодорожной части Крымского моста началась установка системы автоматического контроля и управления движением поездов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Специальные устройства позволят вести мониторинг состояния путей и составов. Актуальная информация будет поступать на ближайшие станции Тамань и Керчь, а также в кабины локомотивов в режиме реального времени. Это поможет координировать потоки, скорость и интервалы движения, а также отслеживать внештатные ситуации.

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