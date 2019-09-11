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Российские ученые нашли способ остановить рак мозга

12:00
  • среда
  • 11 сентября 2019

Исследования на людях начнутся в ближайшие годы

В московском Институте общей физики представили уникальный мозговой имплант для лечения онкологических заболеваний. По словам ученых, их разработка позволит блокировать появление раковых очагов в мозге на самых ранних этапах.

Глиобластома головного мозга: самую агрессивную опухоль, какая только может развиться у человека, нельзя ни вылечить, ни удалить. Но, возможно, уже в ближайшее время у пациентов с таким диагнозом появится шанс. Новый уникальный метод контроля очагов глиобластомы  - фотодинамическую терапию с флуорисцентным мозговым имплантом разработали в Институте общей физики в Москве.

"Все наши эксперименты мы планировали, совещаясь с институтом нейрохирургии им. Бурденко. Они очень заинтересованы в этой технологии. Они помогали ставить нам эксперименты. Но пока все эксперименты были проведены только на животных. И крысы выживали в течение длительного времени и погибали уже по естественным причинам. Таким образом, мы перевели это заболевание из разряда смертельного в разряд хронического", - говорит младший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Института общей физики РАН Юлия Маклыгина.

В мозг пациентов ученые предлагают вживлять специальный биосовместимый имплант с оптическим волокнами,  которые  смогут доставлять вглубь мозга лазерное излучение. Это необходимо для выявления новых раковых очагов и их подавления с помощью фотодинамической терапии.

Принцип фотодинамической терапии работает следующим образом: в раковые клетки вводят фотосенсибилизаторы. Затем на них воздействуют лазером. В этот момент кислород в раковых клетках становится активным. Клетки окисляются и гибнут.

Фотодинамическая терапия уже доказала свою эффективность в борьбе с раком. В одной только Москве счёт успешных операций, проведённых с применением данного метода, перевалил за тысячу. Благодаря прицельному удалению пораженных клеток врачам часто удается сохранить в целости жизненно важные органы.

"Здесь введён фотосенсибилизатор за 2 часа до начала операции. Этот фотосенсибилизатор имеет избирательное действие только на опухолевые клетки, ну или практически только на опухолевые клетки. Он в них накапливается. И мы видим и флуоресценцию, по флуоресценции мы ориентируемся в пространстве, и мы можем сделать фотодинамическую терапию. То есть вылечить, разрушить эти клетки и пациент будет здоров", - объясняет руководитель лазерной биоспектроскопии института Виктор Лощенов.

Чаще всего фотодинамическую терапию проводят на участках тела с открытым доступом для проникновения лазера. Например, на коже, в полости рта, в области половых органов. С внедрением импланта-проводника лазерного импульса врачи смогут добраться до новообразований даже в таких труднодоступных местах, как головной мозг.

"После удаления опухоли в ложе опухоли вводится вот этот имплант, после чего клетки изнутри начинают расти наружу по этим оптическим волокнам. Здесь мы видим оптические волокна, по которым распространяются раковые клетки", - говорит Маклыгина.

Остановить развитие метастазов у лабораторных крыс учёным удалось по сигналу о появлении всего одной-двух раковых клеток. Получится ли добиться таких же результатов в лечении глиобластомы у людей, покажут клинические исследования на добровольцах. Их планируют провести уже в течение ближайших 2 лет.

Татьяна Сидорова, Михаил Бахтияров. "ТВ Центр".

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