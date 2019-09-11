Мухи-мутанты превратили жизнь села под Челябинском в ад (видео)

Жужжащие оккупанты плодятся с невероятной скоростью

Челябинскую область атаковали мухи. Они мешают работать, учиться и просто жить. Ползают по людям, роем летают по дому. Насекомых так много, что местные жители выносят их мешками. И забрасывают обращениями природоохрану и Роспотребнадзор. Нашествие мух люди связывают с работой птицефабрики.

Жители села Камышовка Челябинской области отчаялись и не уже не верят, что власти помогут решить их проблему — миллионы мух заполнили буквально все вокруг. Вот уже несколько недель насекомые черными тучами осаждают улицы и дома, передает "ТВ Центр".

"Они не мухи - они какие-то мутанты!" - жалуются сельчане.

Местные жители развернули борьбу с оккупантами. В магазинах уже давно закончились все средства. Однако насекомых меньше не становится. Мухи плодятся с невероятной скоростью.

"Дихлофос, лента, хлопушка, и ничего не помогает. В день по 3-4 раза надо травить дихлофосом в доме, где живут дети", - жалуется жительница села Алия Дерябина.

Люди переживают за свое здоровье и здоровье детей. Мухи - переносчики кишечных инфекций и многих опасных заболеваний. Например, тифа и холеры.

"Мы когда пишем по русскому, они садятся на голову, на руки и нам надо отмахиваться и нам мешают они. Садятся на руки и щекочут. Все отмахиваются у нас в классе", - рассказывает ученица 4 класса Алсу Кульмухаметова.

По словам местных жителей, мухи летят с соседнего поля, куда тоннами сваливает помет местная птицефабрика. Здесь происходит переработка отходов. Кадры, словно из фильма ужасов - мухи практически повсюду.

Руководство птицефабрики ничего катастрофического в происходящем не видит. Причиной нашествия птичники считают жаркое лето. К тому, как обрабатывают отходы, у местных жителей тоже большие претензии. Говорят, что отходы долгое время лежат на полях нетронутым, а обрабатывать их химикатами начали только накануне приезда журналистов. Жители написали коллективное письмо в природоохранную прокуратуру. До этого жаловались в районную администрацию и в правительство Челябинской области, но пока безрезультатно.

Юлия Степина, "ТВ Центр".