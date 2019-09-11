Поезд с химикатами сошел с рельсов в США (видео)

Несколько вагонов с опасным грузом сгорели дотла
В американском штате Иллинойс сошли с рельсов и загорелись несколько вагонов грузового поезда. Видео публикует ТВЦ.RU.
Состав перевозил химические вещества. В первой цистерне находился растворитель. Он и вспыхнул в самом начале. Транспортная компания, которая занималась доставкой, сообщила, что дым не представляет опасности для здоровья людей.
Однако местная полиция распорядилась эвакуировать три школы. Учеников и преподавателей перевезли в другое учебное заведение.