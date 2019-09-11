ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поезд с химикатами сошел с рельсов в США (видео)

11:52
  • среда
  • 11 сентября 2019

Несколько вагонов с опасным грузом сгорели дотла

В американском штате Иллинойс сошли с рельсов и загорелись несколько вагонов грузового поезда. Видео публикует ТВЦ.RU.

Страшный пожар в сочинском нелегальном отеле попал на видео
Машина на огромной скорости сбила инвалида на коляске в Москве (видео)

Состав перевозил химические вещества. В первой цистерне находился растворитель. Он и вспыхнул в самом начале. Транспортная компания, которая занималась доставкой, сообщила, что дым не представляет опасности для здоровья людей.

Однако местная полиция распорядилась эвакуировать три школы. Учеников и преподавателей перевезли в другое учебное заведение.

Новости по теме
Поезд с химикатами сошел с рельсов в США
Поезд с химикатами сошел с рельсов в США
Поезд с химикатами сошел с рельсов в США
Поезд с химикатами сошел с рельсов в США
Поезд с химикатами сошел с рельсов в США
Поезд с химикатами сошел с рельсов в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.