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Тенденции развития СМИ обсуждают на форуме в Москве

12:14
  • среда
  • 11 сентября 2019

На форум русскоязычных вещателей собрались двести делегатов

Социальная ответственность СМИ и тенденции развития медиа. Такие темы обсуждают участники международного форума русскоязычных вещателей, который в эти дни проходит в Москве.

Он примет около двухсот делегатов. Это - сотрудники радиостанций и телеканалов из России, Армении, Белоруссии, Молдовы, а также Великобритании, Германии, Испании и Франции. Они делятся опытом, говорят об успехах и трудностях русскоязычного вещания за рубежом. На форуме запланированы пленарные заседания, круглые столы, встречи с экспертами.

Кроме того, пройдёт церемония награждения. Лучшие русскоязычные вещатели будут отмечены по нескольким номинациям.

"Радио, как бы оно не трансформировалось, оно все равно сохраняет свою обособленность и некую уникальность. И тем более это важно для того радио, которое мы называем русскоязычным вещанием по всему миру. Это очень любопытный феномен, очень интересный и очень, на свой лад, романтический, вызывающий во всяком случае чувство гордости, сопричастности и солидарности", - говорит декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

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