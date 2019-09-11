ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео с неадекватным поведением Савченко попало в Сеть

10:40
  • среда
  • 11 сентября 2019

Политик опозорилась в стенах Рады

Экс-депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко засняли в нелепой ситуации: она стояла на верхнем ярусе здания парламента и разговаривала сама с собой.
Савченко откровенно рассказала о дешевом сексе

10 сентября бывший народный депутат пришла в Раду в качестве посетителя. За непродолжительное время она умудрилась дважды сесть в лужу. Сначала она выставила на всеобщее обозрение свои грязные ноги, закинув их на стол в кулуарах Рады. Затем Савченко попала на камеру во время, по-видимому, репетиции своей речи. 

На опубликованных кадрах видно, как бывшая летчица, которая отсидела и в российской, и в украинской тюрьме, разговаривает сама с собой. Никого не стесняясь, она активно жестикулирует и теребит в руках карандаш. При этом экс-нардеп не обращает никакого внимания на политиков, которые выступают с трибуны в другом конце зала. 

На парламентских выборах Надежда Савченко пыталась переизбраться по округу №51. Она получила всего восемь голосов. Недавно Савченко пожаловалась, что не может найти работу, из-за чего ей даже пришлось зарегистрироваться на бирже труда. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Надежда Савченко
Надежда Савченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.