Видео с неадекватным поведением Савченко попало в Сеть

Политик опозорилась в стенах Рады

Экс-депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко засняли в нелепой ситуации: она стояла на верхнем ярусе здания парламента и разговаривала сама с собой.

10 сентября бывший народный депутат пришла в Раду в качестве посетителя. За непродолжительное время она умудрилась дважды сесть в лужу. Сначала она выставила на всеобщее обозрение свои грязные ноги, закинув их на стол в кулуарах Рады. Затем Савченко попала на камеру во время, по-видимому, репетиции своей речи.

На опубликованных кадрах видно, как бывшая летчица, которая отсидела и в российской, и в украинской тюрьме, разговаривает сама с собой. Никого не стесняясь, она активно жестикулирует и теребит в руках карандаш. При этом экс-нардеп не обращает никакого внимания на политиков, которые выступают с трибуны в другом конце зала.

На парламентских выборах Надежда Савченко пыталась переизбраться по округу №51. Она получила всего восемь голосов. Недавно Савченко пожаловалась, что не может найти работу, из-за чего ей даже пришлось зарегистрироваться на бирже труда.