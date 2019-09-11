Зима близко: в России выпал первый снег

Пользователи Сети охотно делятся фотографиями
В нескольких городах Урала выпал первый снег.
Осадки не оставили местных жителей равнодушными, они начали охотно делиться фотографиями и видео в социальных сетях.
"Нашествие белых мух)", "Ничего удивительного)))", "А ведь всего лишь 11 сентября сегодня. С первым снегом!", - написали пользователи. (Орфография и пунктуация авторов сохранена - прим.ред.).
По прогнозам синоптиков, первый снег надолго не задержится и растает через несколько часов. Устойчивый снежный покров образуется на Ямале лишь в октябре, пишет агентство URA.RU