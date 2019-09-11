Тарасов решил заработать 250 млн рублей на Бузовой

Он переживает не лучшие времена

Футболист Дмитрий Тарасов запросил 250 миллионов рублей за особняк, который он построил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой.

Бывший полузащитник "Локомотива", который уже несколько месяцев сидит без работы, продает трехэтажный особняк в поселке "Соловьиная роща" на Калужском шоссе. Раньше сообщалось, что Тарасов просит за дом 78 миллионов рублей, однако сейчас он задрал ценник до 250 миллионов рублей. "Дело в том, что за последний год он серьезно вложился в данную недвижимость и хочет отбить затраченное", - рассказал "СтарХиту" риелтор.

По данным издания, в соцсетях одного из агентств реклама особняка гласит: "Предлагаем дом Дмитрия Тарасова! Да, вы не ошиблись, того самого футболиста и бывшего мужа Ольги Бузовой". Такая формулировка наводит на мысль о том, что спортсмен пиарится за счет Бузовой.

Недавно стало известно, что Дмитрий Тарасов и его нынешняя супруга Анастасия Костенко ждут второго ребенка. Возможно, именно беременность жены вынудила спортсмена продавать элитную недвижимость. К тому же его первая супруга Оксана Пономаренко потребовала от него девять миллионов рублей в качестве алиментов.

Напомним, Тарасов и Пономаренко развелись в 2011 году. В браке у них родилась дочь Ангелина. В 2012 году футболист женился на артистке Ольге Бузовой. Через четыре года они расстались, после чего Тарасов взял в жены Анастасию Костенко. В 2018 году она родила ему дочь.