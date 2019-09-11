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Россиянин до смерти забил жену веником

11:33
  • среда
  • 11 сентября 2019

Поводом послужило пригоревшее масло

На Урале 50-летний местных житель жестоко избил 43-летнюю гражданскую жену веником.

Трагедия произошла 9 июня в городе Алапаевск (Свердловская область). Женщина поставила на плиту сковородку с маслом и уснула. Нагревшись, масло стало сильно дымить, и встревоженные соседи начали стучаться в квартиру.

Проснувшись от стука, мужчина выключил плиту, а после набросился на сожительницу с кулаками и веником. Женщина получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). О своем поступке мужчина сам рассказал правоохранительным органам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".

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