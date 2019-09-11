Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак

Дарья Мороз пропустит главное гламурное событие сентября

Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.

Богомолов и актриса Дарья Мороз развелись в 2018 году, когда их дочери исполнилось восемь лет. Константин и Дарья сохранили дружеские отношения, они продолжают вместе работать. "Он Дашу и на свою свадьбу с Собчак пригласил. Но она мне сказала, что, скорее всего, не пойдет, хотя и очень рада за бывшего мужа", - рассказала "Комсомольской правде" знакомая Богомолова.

По ее словам, перед свадьбой режиссер похудел на 18 килограммов. "Он сейчас такой воодушевленный. Прямо воспрял!" - сообщила собеседница газеты. Она рассказала, что режиссер всегда был окружен поклонницами, в том числе молодыми актрисами, мечтающими сыграть в его спектаклях.

"Мне кажется, что Костя такой человек, который ничего не делает просто так. Кто его знал до Собчак?! А сейчас он известен всем. И занял пост худрука театра. Правда, он говорит, что любит Ксению", - заявила знакомая Богомолова.

Праздник по случаю свадьбы Собчак и Богомолова состоится 13 сентября. По некоторым данным, это произойдет в центре Москвы. Приглашение на мероприятие получили режиссер Федор Бондарчук, певица Земфира, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и многие другие. По слухам, ведущим станет актер Игорь Верник. "Да, я иду на свадьбу Кости Богомолова, он мой хороший друг. Поздравлю, пожелаю ему счастья. Но детали торжества пока не имею права рассказывать. Секрет!" - заявил Верник.

Недавно возникла информация о беременности Собчак, которая недавно рассталась с актером Максимом Виторганом.

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