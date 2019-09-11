ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Cколько стоит новый iPhone 11

11:56
  • среда
  • 11 сентября 2019

Как долго копить на телефон с тремя камерами?

Накануне американская компания Apple презентовала три новые модели iPhone 11, а также iPad и Apple Watch 5.
Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея

Так, самый дешевый смартфон в этой линейке с объемом памяти на 64 ГБ будет стоить 59 990 рублей, пишет "Газета.Ru". Доступные цвета: черный, белый, красный, зеленый, желтый.

Стоимость iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начнется от 89 990 рублей. Эти модели можно приобрести в темно-зеленом, серебристом, золотом и сером цветах. 

Цена iPad на новой операционной системе будет начинаться от 329 долларов (от 21 тысячи рублей), а Apple Watch 5 – от 399 долларов (от 25 тысяч рублей).

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
IPhone 11 Pro
IPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro
IPhone 11
IPhone 11
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.