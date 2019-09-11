Cколько стоит новый iPhone 11

Как долго копить на телефон с тремя камерами?

Накануне американская компания Apple презентовала три новые модели iPhone 11, а также iPad и Apple Watch 5.

Так, самый дешевый смартфон в этой линейке с объемом памяти на 64 ГБ будет стоить 59 990 рублей, пишет "Газета.Ru". Доступные цвета: черный, белый, красный, зеленый, желтый.

Стоимость iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начнется от 89 990 рублей. Эти модели можно приобрести в темно-зеленом, серебристом, золотом и сером цветах.

Цена iPad на новой операционной системе будет начинаться от 329 долларов (от 21 тысячи рублей), а Apple Watch 5 – от 399 долларов (от 25 тысяч рублей).