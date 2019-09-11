Африкантову из "Дома-2" экстренно увезли в больницу

Ее положили в урологическое отделение

54-летняя Татьяна Африкантова, которая недавно вернулась на проект "Дом-2", попала в больницу после внезапного ухудшения самочувствия.

Еще вчера мама Марины Африкантовой танцевала зажигательный танец вместе с Иосифом Оганесяном, а уже сегодня она публикует в Instagram фото с больничной койки. Женщину положили в урологическое отделение 64-й городской больницы. Ей назначили ряд обследований. "Внезапно я почувствовала резь и желание сходить помыть руки и вдруг... Короче, вызвали скорую и вместо Лобного меня отвезли сюда", - написала Африкантова-старшая.

По мнению участницы "Дома-2", она сама виновата в том, что попала в больницу. "И еще люди часто говорят: "Меня сглазили". А человек даже не подозревает, что делает это он сам, когда хвалится, что здоров. В общем, у меня есть время обо всем подумать и не делать ошибок или стараться не делать", - рассказала Татьяна.

Интернет-пользователи пожелали Африкантовой скорейшего выздоровления.

- Татьяна, главное - здоровье , а "Дом-2" подождет.

- Нафиг этот "Дом-2" вам сдался, дышали бы морским воздухом в Туапсе.

- Вести нужно себя адекватно в соответствии с вашим возрастом.

- Эх Таня, Таня... Вы похожи на попрыгунью стрекозу, которая лето красное порхала, оглянуться не успела...

- В вашем возрасте говорить, что здорова, очень опрометчиво. Женщина должна следить не только за лицом, но и за своим здоровьем.