Чем запивать еду, чтобы спастись от рака

Не стоит недооценивать этот напиток

Австралийские ученые назвали напиток, который снижает риск появления онкологического заболевания.

Как оказалось, чашка кофе, выпитая после еды, поможет уберечься от рака кишечника, пишет Medical Xpress.

Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более, если нет противопоказаний", - заявили исследователи.

Также врачи советуют сократить потребление мяса, колбасы и обратить внимание на овощи, фрукты, бобовые и ягоды. Они также являются отличной профилактикой колоректального рака. Также специалисты советуют не отказываться от молочной продукции.