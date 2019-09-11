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Чем запивать еду, чтобы спастись от рака

12:29
  • среда
  • 11 сентября 2019

Не стоит недооценивать этот напиток

Австралийские ученые назвали напиток, который снижает риск появления онкологического заболевания.
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Как оказалось, чашка кофе, выпитая после еды, поможет уберечься от рака кишечника, пишет Medical Xpress.

Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более, если нет противопоказаний", - заявили исследователи.

Также врачи советуют сократить потребление мяса, колбасы и обратить внимание на овощи, фрукты, бобовые и ягоды. Они также являются отличной профилактикой колоректального рака. Также специалисты советуют не отказываться от молочной продукции.

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