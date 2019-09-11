"Говорил то, что хотели услышать": новые подробности о шпионе в Кремле

У Олега Смоленкова не было доступа к секретной информации

Российские СМИ узнали новые подробности о личности предполагаемого информатора ЦРУ в российской власти. Последние пять лет Олег Смоленков работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова. Он курирует внешнюю политику.

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в силовых структурах, кремлевский чиновник не был допущен к секретным сведениям, но мог иметь доступ "к чувствительной информации". Коллеги Смоленкова считали его исполнительным человеком, потому в частных беседах могли быть достаточно откровенны. Они признают, что иногда сотрудник управделами президента был чрезмерно любопытен, но это не вызывало подозрений.

Другой источник издания говорит, что у Олега Смоленкова не было информации о якобы вмешательстве России в американские выборы, о чем сообщают заокеанские СМИ. Для ЦРУ, утверждает собеседник, он был ценен тем, что говорил "то, что они так жаждали услышать".

Ранее телеканал CNN сообщил, что спецслужбы США в 2017 году якобы вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. По утверждению источников, он был одним из самых высокопоставленных осведомителей в руководстве страны. Решение об эвакуации ценного информатора было принято из-за небрежности, с которой Дональд Трамп относился к секретной информации.

СМИ позднее сообщили, что этим агентом мог быть Олег Смоленков, который, предположительно, работал в управделами президента России, а до этого — в посольстве России в США. В 2017 году он якобы уехал с женой и тремя детьми в отпуск в Черногорию, где бесследно пропал вместе с семьей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что человек с таким именем работал в администрации президента, но он не занимал высоких должностей и не имел прямых контактов с Владимиром Путиным. Американские власти назвали информацию CNN недостоверной.