Ученые обнаружили убегающую звезду

Ее выгнала черная дыра

Международная группа астрономов обнаружили следы загадочного объекта в Млечном пути.

Как оказалось, это убегающая звезда PG 1610+062, который выбросила из своего родного скопления черная дыра средней массы, пишет Phys.org. Сейчас она идет с достаточной скоростью, чтобы покинуть Млечный пути.

Некоторое время назад исследователи предполагали, что убегающие звезды возникают, когда сверхмассивная черная дыра разрушает двойную систему, однако из-за PG 1610+062 эта теория требует доработки.

В настоящее время ученые занимаются поиском аналогов PG 1610+062 с помощью астрометрических измерений космического аппарата Gaia.