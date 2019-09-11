ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые обнаружили убегающую звезду

12:57
  • среда
  • 11 сентября 2019

Ее выгнала черная дыра

Международная группа астрономов обнаружили следы загадочного объекта в Млечном пути.
До Земли донеслись загадочные сигналы из космоса

Как оказалось, это убегающая звезда PG 1610+062, который выбросила из своего родного скопления черная дыра средней массы, пишет Phys.org. Сейчас она идет с достаточной скоростью, чтобы покинуть Млечный пути.

Некоторое время назад исследователи предполагали, что убегающие звезды возникают, когда сверхмассивная черная дыра разрушает двойную систему, однако из-за PG 1610+062 эта теория требует доработки.  

В настоящее время ученые занимаются поиском аналогов PG 1610+062 с помощью астрометрических измерений космического аппарата Gaia.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Млечный путь
Млечный путь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.