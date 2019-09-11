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"Хочется дурацкого праздника": Собчак объяснила смысл венчания с Богомоловым

13:01
  • среда
  • 11 сентября 2019

Звезда раскрыла свадебные планы

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак решили обвенчаться после регистрации брака в загсе. 
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак

"Это очень красивая традиция, - заявила Собчак. - Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды – это то, что навсегда останется в памяти". 

По словам телеведущей, 13 сентября она решила устроить торжество, о котором всегда мечтала, но которое она не смогла организовать с экс-супругом Максимом Виторганом. "Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость", - цитирует ее Tatler

Ранее стало известно, что на мероприятие по случаю свадьбы Собчак и Константина Богомолова были приглашены режиссер Федор Бондарчук, певица Земфира, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и многие другие известные персоны. Режиссер даже позвал на торжество свою бывшую жену Дарью Мороз.  

Недавно прошел слух, что Собчак ждет ребенка от Богомолова.  Телеведущая опровергла эту информацию, высмеяв версию о "залете". 

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Видео: драка Виторгана и Богомолова 

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