"Хочется дурацкого праздника": Собчак объяснила смысл венчания с Богомоловым

Звезда раскрыла свадебные планы

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак решили обвенчаться после регистрации брака в загсе.

"Это очень красивая традиция, - заявила Собчак. - Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды – это то, что навсегда останется в памяти".

По словам телеведущей, 13 сентября она решила устроить торжество, о котором всегда мечтала, но которое она не смогла организовать с экс-супругом Максимом Виторганом. "Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость", - цитирует ее Tatler.

Ранее стало известно, что на мероприятие по случаю свадьбы Собчак и Константина Богомолова были приглашены режиссер Федор Бондарчук, певица Земфира, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и многие другие известные персоны. Режиссер даже позвал на торжество свою бывшую жену Дарью Мороз.

Недавно прошел слух, что Собчак ждет ребенка от Богомолова. Телеведущая опровергла эту информацию, высмеяв версию о "залете".

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