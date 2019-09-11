Шумахер пришел в сознание

Несколько дней назад его тайно привезли к клинику

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер находится в сознании.

Сейчас он лежит в отделении сердечно-сосудистой хирургии. Врачи намерены начать лечение с использованием стволовых клеток, пишет "Газета.Ru".

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Михаэля Шумахера тайно привезли из Швейцарии в парижскую клинику имени Жоржа Помпиду.

Михаэль Шумахер в 50 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму. Это произошло в 2013 году, когда он катался на горных лыжах во французских Альпах. Гонщик упал на склоне, ударившись головой о камень. Он полгода провел в медикаментозной коме в госпитале Гренобля. В июне 2014-го его перевезли в реабилитационный центр.