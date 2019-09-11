Для водителей с детьми ужесточат наказание

За последний год количество пострадавших в ДТП детей увеличилось

В России могут начать строже наказывать водителей за нарушения правил дорожного движения, если в салоне машины находятся несовершеннолетние дети.

Ребенок станет отягчающим обстоятельством при нарушении ПДД, пишет "Газета.Ru". С подобной инициативой выступил вице-премьер Максим Аксимов, вопросом займутся Минюст и МВД. Проект поправок должен быть разработан до 31 марта 2020 года.

В Госдуме уже поддержали инициативу Аксимова и назвали поручение министерствам очень важным.

"Последствия нарушения правил дорожного движения в случае нахождения детей в автотранспортном средстве, к сожалению, бывают очень трагичны. Так как дети менее защищены", - заявил RT заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По данным ГИБДД, в 2019 году количество ДТП с участием детей выросло на 1,2% хотя до этого данные стабильно уменьшались, начиная с 2012 года.