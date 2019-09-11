"Красавица растет": Пугачева показала семилетнюю внучку

Ее сравнили с дочкой Примадонны

70-летняя певица Алла Пугачева выложила фотографии своей семилетней внучки Клавдии, которая родилась в браке артистки Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова.

Примадонна опубликовала три снимка "внучечки". "Всего 7 лет, а уже видно, какая красавица растет", - написала народная артистка СССР. Судя по фото, девочка похожа как на папу, так и на маму.

Клавдия родилась в Майами. Она некоторое время училась в США, но в 2019 году, по слухам, перешла в московскую школу.

Многие интернет-пользователи согласись с мнением Пугачевой о красоте внучки. Однако некоторые подписчики посчитали девочку вполне себе заурядной.

- Странно, что пишут "вылитая Крестина", мне кажется, она очень похожа на папу.

- У Кристины все дети удались.

- Интеллигентная, утонченная красота!

- Папина копия!

- И где тут красавица? Вот Лиза - это да.

- Обычная девочка с обычной внешностью.

Кристина Орбакайте была замужем три раза. Он первых супругов она родила сыновей Никиту и Дени. Замуж за Земцова она вышла в 2005 году.