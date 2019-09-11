ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину доложили об успехах в сборе зерна

17:56
  • среда
  • 11 сентября 2019

В этом году показатели будут выше прошлогодних

По всей России в эти дни идёт уборка урожая. Несмотря на то, что лето в ряде регионов выдалось сложным, а например, в Сибири многие хозяйства пострадали от стихийных бедствий, в целом по стране, тем не менее, сбор зерновых будет чуть больше прошлогоднего.

О ходе кампании Владимиру Путину докладывал в Кремле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Уборочная ведется практически во всех федеральных округах. Плановый прогноз на этот год, как я ранее вам докладывал, составляет порядка 118 миллионов тонн. Такой объем, как мы предполагаем, позволит нам и обеспечить внутреннюю потребность, и исполнить, реализовать наши экспортные возможности, экспортный потенциал. Уже практически 95 миллионов тонн зерна у нас собрано, и урожайность у нас в этом году чуть лучше, чем по прошлому году - 29 центнеров с гектара", - отчитался Патрушев.

Говоря о других направлениях работы, Дмитрий Патрушев, в частности, отметил что в этом году отрасль избежала резких колебаний цен на молоко. Во исполнение указаний президента, в животноводстве была введена система электронной сертификации "Меркурий". Она позволила не только ужесточить контроль за качеством продукции, но и отслеживать закупочные цены. Сейчас, по словам министра, стоимость литра молока держится на уровне 24 рублей, что в целом устраивает как производителей, так и переработчиков.

Главное сегодня
Пшеница
Пшеница
Владимир Путин и Дмитрий Патрушев
Владимир Путин и Дмитрий Патрушев
Сбор пшеницы
Сбор пшеницы
Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.