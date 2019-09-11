Путину доложили об успехах в сборе зерна

В этом году показатели будут выше прошлогодних

По всей России в эти дни идёт уборка урожая. Несмотря на то, что лето в ряде регионов выдалось сложным, а например, в Сибири многие хозяйства пострадали от стихийных бедствий, в целом по стране, тем не менее, сбор зерновых будет чуть больше прошлогоднего.

О ходе кампании Владимиру Путину докладывал в Кремле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Уборочная ведется практически во всех федеральных округах. Плановый прогноз на этот год, как я ранее вам докладывал, составляет порядка 118 миллионов тонн. Такой объем, как мы предполагаем, позволит нам и обеспечить внутреннюю потребность, и исполнить, реализовать наши экспортные возможности, экспортный потенциал. Уже практически 95 миллионов тонн зерна у нас собрано, и урожайность у нас в этом году чуть лучше, чем по прошлому году - 29 центнеров с гектара", - отчитался Патрушев.

Говоря о других направлениях работы, Дмитрий Патрушев, в частности, отметил что в этом году отрасль избежала резких колебаний цен на молоко. Во исполнение указаний президента, в животноводстве была введена система электронной сертификации "Меркурий". Она позволила не только ужесточить контроль за качеством продукции, но и отслеживать закупочные цены. Сейчас, по словам министра, стоимость литра молока держится на уровне 24 рублей, что в целом устраивает как производителей, так и переработчиков.