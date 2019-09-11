Медведев в прямом эфире обсудил с экспертами реализацию нацпроектов

Это новый формат общения премьера

Перспективы достижения национальных целей развития обсудили с Дмитрием Медеведевым в рамках программы "Диалог" на одном из федеральных каналов. Это достаточно новый формат общения с правительством, в беседе приняли участие профильные министры, руководители ряда ведомств.

Поднимались самые актуальные вопросы. Один из них касался медицинской помощи, в частности, было отмечено, что сложные исследования делают бесплатно, но на них существует очередь. Одно из решений проблем, по словам премьер-министра, - увеличение финансирования.

Медведев: "Вероника Игоревна (Скворцова), что вы думаете по поводу того, чтобы активнее использовать эти возможности, чтобы вот эти исследования были не какими то квотируемыми. Чтобы вот 100 исследований, а если пришел 105-м, то исследования не получишь?

Скворцова: "Сейчас приняты новые правила ОМС, внутри которых эти сложные виды исследований (МРТ, КТ, эндоскопические методы УЗИ, сложные тесты) выведены из подушевого норматива в отдельный полный норматив. И сейчас это уже 119 миллиардов рублей неквотируемых исследований. Мы сейчас, вы знаете, представили дополнительный расчет небольшой. Это всего 12,7 миллиарда внутри этих 119, которые требуются".

Медведев: "Хорошо, я думаю, что эти деньги нужно изыскать я такое поручение дам".