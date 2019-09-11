Собянин осмотрел итоги благоустройства квартала на Чистых прудах

В порядок привели восемь улиц

Итоги благоустройства на Чистых прудах в Москве осмотрел мэр столицы Сергей Собянин. Речь о квартале между Мясницкой и Покровкой, передает "ТВ Центр".

В ходе работ отремонтировали восемь улиц и переулков общей протяженностью почти три километра. На проезжей части обновили асфальт. Для удобства пешеходов тротуары расширили и замостили гранитной плиткой. В квартале появились три детских площадки. Установили новые фонари, уложили газон.

Кроме того, провели капитальный ремонт фасадов почти полусотни исторических зданий. Площадь благоустройства составила больше семи гектаров.

"В районе Чистых прудов мы завершили основные работы по благоустройству большого городского квартала между Мясницкой и Покровкой. Привели в порядок 8 улиц и переулков, которые теперь стали гораздо комфортнее для пешеходов", – отметил Сергей Собянин.