Собянин: в Москве появится единое Wi-Fi-пространство

Система позволит не проходить постоянную авторизацию, перемещаясь по городу

В столице создается система единого бесплатного Wi-Fi-пространства. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Система позволит, даже перемещаясь по городу, не проходить постоянную авторизацию. Уже выбран оператор, который и объединит все сети воедино. Мэр столицы напомнил, что городской Wi-Fi появился в Москве 6 лет назад. Вначале в парках, студенческих общежитиях, потом на центральных улицах. Теперь московская Wi-Fi-сеть одна из крупных в мире. Больше 18 тысяч точек доступа, в том числе в библиотеках и музеях.