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"Мой район": как меняется Щукино

15:07
  • среда
  • 11 сентября 2019

К концу года там появится удобная пересадка на МЦД

До конца года в Москве будет запущен проект Московские центральные диаметры. Одна из станций разместится в районе Щукино и жители получат возможность удобно добираться как до центра столицы, так и в ближайшее Подмосковье. А еще в конце лета в Щукине после реконструкции открыли обновлённый сквер у мемориала маршала Бирюзова. Работы проводились в рамках программы "Мой район".

Как и многие другие подмосковные деревни, войдя в состав столицы, Щукино могла бы стать обычным московским спальным районом. Но волею судьбы и академика Кучатова, который перевел сюда в 1943-м свой институт, это место стало центром советской атомной промышленности.

В 1940-х знаменитый Курчатовский институт носил таинственное название "Лаборатория №2". Засекречены были даже названия отделов. Например, сам Академик Курчатов трудился в отделе оптических приборов. Всё что связано с институтом и сейчас под грифом секретно. Подойти близко здесь нельзя даже к памятнику Курчатова. Хотя такие меры, конечно, только на время благоустройства.

Возле института создадут новое спортивно-познавательное пространство с лекторием, скейт-парком и "тропой науки" - удобной дорожкой для прогулок с арт-объектами в виде атомов.

Обновленный сквер у мемориала маршалу Бирюзову под аплодисменты местных жителей открывают почётные гости: родные самого военачальника, а также потомки других полководцев, чьи имена носят улицы района.

"Вообще район этот замечательный, он уникальный в Москве, потому что в этом районе находится 9 полководческих улиц — это и улица маршала Берецкого, это и улица маршала Рыбалко, это бульвар Василевского, это улица Соколовского, это улица Бирюзова - одна из самых больших, это многие ещё улицы", - говорит дочь маршала Конева Наталья Конева.

Многие дома на улицах с боевыми названиями - тоже памятники. Например, "Детский сад со слонами" на улице Маршала Василевского. Авангардную постройку 1934 года, где до недавних пор располагалось самое старое в Москве детское дошкольное учреждение, недавно по настоянию жителей признали памятником архитектуры. И теперь все в Щукине ждут с нетерпением, когда его начнут восстанавливать.

Музыка и искусство скоро поселятся в стенах бывшего садика. Здесь откроют балетное училище. Городом уже объявлен конкурс на проведение реставрационных работ.

Зато со старым зданием районной поликлиники местные жители расстались без сожалений. Детско-взрослая поликлиника на полторы тысячи посещений в сутки и консультационный центр 52-й районной больницы теперь удобно размещаются вместе в современном шестиэтажном корпусе на Пехотной улице.

"Здесь у нас пациенты могут получить консультации специалистов по различным профилям и перед госпитализацией в наш стационар пройти необходимые обследования. Абсолютно все пациенты, которые обращаются к нам!" - заведующая консультативно-диагностическим отделением ГКБ №52 Светлана Ткаченко.

Добраться до поликлиники от метро теперь можно на новом автобусном маршруте. А в ближайших планах развития района — строительство нового транспортного-пересадочного узла "Щукинская".

Татьяна Сидорова, Станислав Чубин, Дмитрий Иванов, Сергей Ким. "ТВ Центр".

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