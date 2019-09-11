ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подари жизнь: на лечение Макара Белоногова собрали почти 3 млн

15:08
  • среда
  • 11 сентября 2019

Мальчик страдает острым лимфобластным лейкозом

На лечение Макара Белоногова, мальчика, страдающего острым лимфобластным лейкозом, собрали почти 3 миллиона рублей.

Ребёнок уже несколько лет борется со страшной болезнью. Сейчас требуется срочная пересадка костного мозга и новейший дорогой препарат "Блинцито. У семьи нужной суммы для покупки лекарства не было, но благодаря зрителям нашего канала теперь у Макара появился шанс. 

Поскольку денег собрали в два раза больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

Главное сегодня
Макар Белоногов
Макар Белоногов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.