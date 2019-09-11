Подари жизнь: на лечение Макара Белоногова собрали почти 3 млн

Мальчик страдает острым лимфобластным лейкозом

На лечение Макара Белоногова, мальчика, страдающего острым лимфобластным лейкозом, собрали почти 3 миллиона рублей.

Ребёнок уже несколько лет борется со страшной болезнью. Сейчас требуется срочная пересадка костного мозга и новейший дорогой препарат "Блинцито. У семьи нужной суммы для покупки лекарства не было, но благодаря зрителям нашего канала теперь у Макара появился шанс.

Поскольку денег собрали в два раза больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.