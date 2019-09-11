Прокурор поспорил с судьей из-за дела Серебренникова

Обвинение считает, что в его работе ошибок не было

В Мещанском суде проходит заседание по делу "Седьмой студии", уже 44-е по счёту. На этот раз судья предложила вернуть дело в прокуратуру, а также решить вопрос о мерах пресечения подсудимым.

Судья указала на ошибки в обвинительном заключении, которое, по её словам, содержит противоречивые сведения. Сторона защиты предложение судьи поддержала. Однако гособвинение выступило против подобного поворота дела. Обращаясь к судье, прокурор Михаил Резниченко заявил, что она не привела ни одного конкретного мотива, которому обвинение могло бы возразить.

"В предъявленном подсудимым обвинении сторона государственного обвинения никаких противоречий не видит. Оснований для возврата дела в прокуратуру, мы считаем, не имеется", - заявил Резниченко, его слова приводит "Интерфакс".

Впрочем, адвокаты обвиняемых надежды не теряют.

"Если судья по своей инициативе намеревается, это закон позволяет, ну наверное, она будет принимать решение о направлении. А стороны уже вправе обжаловать. Прокуратура, если они против, они будут обжаловать наверняка. Обычно так делается", - говорит адвокат гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина Юрий Лысенко.